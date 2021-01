FOTO/ IL PRESEPE MARINARO DI GHIACCIO NELL'ERA DEL COVID...DA NON PERDERE

L’associazione culturale Fratello Mare in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha realizzato il presepe marinaro nella fontana artistica di piazza Marconi, a Silvi, opera del grande artista atriano Ireneo Ianni. “Quest’anno – ha detto il presidente dell’Associazione Vittorio Scordella – il nostro bravo progettista realizzatore Gianfranco Mastrangelo, con l’aiuto di alcuni soci, ha inteso attraverso il nostro presepe porre all’attenzione dei visitatori il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci che sta destando non poche preoccupazioni e paure in tutto il mondo. Il Presepe di ghiaccio, come lo abbiamo titolato, è costruito sull’acqua nella vasca grande ed è realizzato tutto in bianco con i personaggi e la fauna tipici delle zone glaciali. Ma questa scelta vuole essere anche un riferimento ai lunghi mesi di pesca del merluzzo/baccalà nei freddi mari del nord America alla quale abbiamo partecipato tanti uomini di mare di Silvi capitani, direttori di macchine, nostromi, marinai e mozzi nel periodo che va dall’immediato dopoguerra fino agli anni ’70. Furono mesi e mesi di lavoro duro trascorsi lontano da casa affrontando temperature davvero glaciali”.