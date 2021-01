LA TE.AM REPLICA AI RESIDENTI DI VALLE SAN GIOVANNI MA IL CALENDARIO FA FEDE E LA RACCOLTA DEL VETRO NON SI E' MAI SVOLTA

Replica ai residenti di Valle San Giovanni, la Teramo Ambiente dopo aver letto sul nostro sito, la protesta degli abitanti per la mancata raccolta del vetro dello scorso 31 dicembre 2020, ultimo giorno dell'anno, quando i mastelli, sono rimasti fuori le case senza che nessun operatore si occupasse di svuotarli.

Pronta la replica del responsabile del servizio che sostiene di aver comunicato ai residenti nel corso di un incontro, forse con la stampa, forse sul sito della TeAm, non abbiamo ben compreso dove, verso la metà di dicembre, che il 31 di8cembre, non sarebbe avvenuta la raccolta. E' evidente che nessuno ne era a conoscenza se ora tutti i residenti protestano inviando il calendario, che fa fede, e dove si legge che la raccolta era spostata al pomeriggio del 31 dicembre. Dunque, non abbiamo compreso come mai il servizio stesso di rccolta del vetro, pagato dai cittadini, non si è svolto. Il calendario diceva una cosa, la società ne ha fatto un'altra, sicuramente comunicando male ai cittadini del posto. In questi casi, forse, e dico forse, sarebbe bene chiedere scusa a chi paga i bollettini della raccolta differenziata e non per forza chiedere rettifiche (di che poi?) su una protesta ed una denuncia dei residenti per una raccolta scritta sul calendario e non effettuata.