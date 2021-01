RACCOLTA DIFFERENZIATA A TERAMO AL 69% GRAZIE AL COVID E ALL'IMPEGNO DEI CITTADINI, NELLE FRAZIONI SI E' TOCCATO L'80%. E LA RIDUZIONE SULLE BOLLETTE? NEPPURE L'OMBRA

E per una notizia non proprio bella, quale la mancata raccolta differenziata del vetro il pomeriggio del 31 dicembre a Valle San Giovanni, ne arriva una, invece, molto buona. La raccolta differenziata nel capoluogo, nel Comune di Teramo ha raggiunto quota 69% ed ha sfiorato l'80% sia nelle frazioni che nelle ecoisole di recente istituzione. Una percentuale mai raggiunta prima segno che, forse, con il Covid e il lockdown i cittadini sono stati ancora più attenti a differenziare e a differenziare bene. Peccato che questo, pero', non fa pendant con la riduzione, tanto attesa, dai teramani della Tia. Le bollette, purtroppo, continuano ad essere, per i cittadini, sempre più pesanti, nonostante gli annunci degli ultimi due sindaci (Brucchi e D'Alberto) che hanno fatto sempre ben sperare ma che poi, a fronte di un costo annuo per le nostre tasche (e del Comune) di 12 milioni di euro, non ha mai ottenuto alcuna riduzione che possa essere considerata importante.

Intanto a livello di percentuali, Te.Am, Comune (che speriamo non convochi l'ennesima conferenza stampa posona) e soprattutto cittadini, è un dato importante che non bisogna trascurare e che ci dicono dalla Teramo Ambiente, non avrebbe toccato nessun altro comune abruzzese.