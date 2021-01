FIOCCO ROSA IN COMUNE, È NATA AGNESE, FIGLIA DELL’ASSESSORA FALINI



“È uscito un po' di sole

Da questo cielo nero

L'inverno cittadino

Sembra quasi uno straniero...”

Con un annuncio così, non poteva che essere Agnese il nome della primogenita dell’assessora Sara Falini, nata oggi. Lo annuncia la stessa assessora, scrivendo sui social “Finalmente sei arrivata e hai colmato di gioia il nostro cuore...mamma e papà ti hanno aspettato con ansia e già non possono più fare a meno di te”. Agnese è nata al Mazzini, e la mamma ha colto l’occasione per “Un ringraziamento speciale a tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ Ospedale Mazzini di Teramo e alla sua Direttrice, la Dott. ssa Anna Marcozzi.

Gaetana Di Paolo grazie anche a te e a tutti coloro che ci sono stati vicini, in ogni modo”. La redazione di certastampa si unisce all’abbraccio dei teramani alla piccola Agnese.