VIDEO / DA OGGI I SALDI DI FINE STAGIONE, C'E' POCO OTTIMISMO TRA I COMMERCIANTI

Sono partiti oggi i saldi di fine stagione in Abruzzo. A Teramo i commercianti non sono ottimisti, a parte Tiziano Lattanzi del negozio Sotto Sopra. Da domani saremo di nuovo in zona rossa.

ASCOLTIAMO ALCUNI COMMERCIANTI (ANCHE SU R115)