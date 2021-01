VIDEO / AL LICEO CLASSICO, MUSICALE E ARTISTICO E' TUTTO PRONTO PER IL RIENTRO IN CLASSE AL 50%

Sarà pronto tra oggi e domani il piano per il rientro in classe al liceo musicale, artistico e classico di Teramo. La dirigente Loredana Di Giampaolo è a lavoro per incastrare gli orari di ingresso ed uscita della sua popolazione scolastica ed ammette che: «occorre far tornare in presenza gli studenti in presenza».

