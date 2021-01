VIDEO / AL LICEO SCIENTIFICO DOPO IL 7 GENNAIO, STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO SARA' SOTTOPOSTO A SCREENING DI MASSA, COME LE ALTRE SCUOLE

E’ anche tutto pronto per la riapertura del liceo scientifico Einstein di Teramo. La dirigente Clara Moschella spiega orari e modalità del rientro in classe al 50% ed annuncia lo screening di massa su tutta la popolazione scolastica e il personale scolastico dopo aver parlato con il sindaco di Teramo. Lo screening riguarderà tutte le scuole, spiega la Moschella e non sarà solo riservato al suo liceo.l

ASCOLTA QUI E SU R115 CLARA MOSCHELLA