COVID / TITOLARE DELL'ASSENZIO BRUCIA LE BOLLETTE: «CI TRATTANO COME UNTORI»

Mi chiamo Manuel, ho 28 anni ed un’enoteca. E per questo faccio parte della categoria non essenziale dell’Italia, quella categoria che nei mesi si è sentita dare dell’untore, quella categoria additata come evasore fiscale, che ha dovuto chiudere per mesi senza alcuna base scientifica, faccio parte di quella categoria che si è reinventata decine di volte per sopperire alla totale assenza di aiuti della macchina amministrativa, e che anzi ha continuato con gli aumenti impropri delle aliquote sulle bollette, che non ha bloccato alcuna spesa, che non è pervenuta alle richieste di aiuto”.

Sono le parole di Manuel Ciardelli, gestore di una enoteca di Teramo che ieri ha bruciato le bollette che non è in grado di pagare davanti alla saracinesca chiusa del sul locale.

ASCOLTA QUI CIARDELLI E SU R115