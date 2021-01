VIDEO/ A MENO DI UN MIRACOLO, PRATI DI TIVO NON RIAPRIRA'

Non c’è ancora una data per la riapertura degli impianti ai Prati di Tivo e forse non ci sarà. Riunione oggi in Provincia per fare il punto della situazione e dopo ore e ore di riunione non ci sono novità incoraggianti per la stagione invernale e neppure per quella estiva. A crederci, forse, è solo il Sindaco di Pietracamela.

ASCOLTIAMO PETRACCI A E DI NATALE, INTERVISTA ANCHE SU R115