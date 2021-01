CORONAVIRUS, SALGONO A 1252 GLI ABRUZZESI MORTI, IERI 213 CONTAGI, A MONTORIO DUE RAGAZZI POSITIVI, IN FORSE LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Sono complessivamente 36287 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 213 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 97 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 26, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1252 (di età compresa tra 73 e 100 anni, 7 in provincia dell'Aquila e 5 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 23941 dimessi/guariti (+312 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11094 (-111 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 525626 tamponi molecolari (+2393 rispetto a ieri).

471 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (invariato rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10584 (-116 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 11211 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+28 rispetto a ieri), 7562 in provincia di Chieti (+86), 7310 in provincia di Pescara (+34), 9742 in provincia di Teramo (+62), 295 fuori regione (-1) e 167 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

A Montorio oggi giornata di screening di massa, tra operatori scolastici e studenti. Trovati due fratelli positivi appartenenti alla stessa famiglia. Il Sindaco Fabio Altitonante deciderà stasera se far slittare o no la riapertura delle scuole di un paio di giorni.