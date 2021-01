LA CRI E LA CARITAS HANNO PREPARATO PASTI PER I BISOGNOSI DELLA MENSA MULTA PAUCIS

Anche il nuovo anno è iniziato all’insegna della solidarietà verso i più deboli e della cooperazione tra Associazioni.

Nel pomeriggio del primo dell’anno, infatti, il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana, la Caritas Diocesana di Teramo e la Multa Paucis, che gestisce la mensa dei poveri a Madonna delle Grazie, si sono adoperati per assicurare un pasto caldo e bevande agli oltre 100 assistiti che giornalmente si rivolgono ad enti assistenziali per potersi sfamare.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli utenti non possono più consumare il pasto sul posto, come avveniva fino a febbraio scorso; pertanto le associazioni hanno provveduto anticipatamente a confezionare dei veri e propri kit alimentari da asporto che vengono poi direttamente ritirati dai bisognosi.

E’ proprio il caso di dire che la solidarietà non va mai in ferie, soprattutto nei periodi di festa quando molte “differenze” sono ancora più evidenti.