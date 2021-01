DA OGGI TORNA LA ZONA GIALLA E RIPARTONO LE SCUOLE, BAR, RISTORANTI E NEGOZI APERTI

L'Italia torna tutta in giallo per 48 ore, ma è un giallo diverso che, a differenza di quanto previsto finora per queste aree, stabilisce il blocco della mobilità tra le regioni. Infatti dal 7 al 15 gennaio è vietato su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Ed oggi, le scuole elementari e medie tornano in classe, mentre per le lezioni in presenza negli istituti superiori sarà necessario attendere lunedì 11 gennaio, con didattica al 50%.

Oggi riaprono anche bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ma fino alle 18, orario dopo il quale tornerà ad essere consentito solo l'asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio.

Aperti i negozi secondo i normali orari previsti dai Comuni nei giorni festivi e prefestivi. Dall'11 gennaio, poi, si tornerà alla divisione dell'Italia in zone, gialla, arancione e rossa, e che dunque i cittadini dovranno rispettare le regole a seconda del colore della regione in cui si trovano.