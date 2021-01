PANNELLI DEL PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA LUNGO LA A/24

In questi giorni sono stati inaugurati, lungo l’asse autostradale A24 gestito dalla Società Strada dei Parchi S.p.A., pannelli illustrativi dell’area protetta recanti l’indicazione del sito istituzionale “gransassolagapark.it”.

Nei pannelli, realizzati gratuitamente dalla Società Strada dei Parchi S.p.A., viene riportata l’immagine iconica del paretone del Gran Sasso d’Italia, foto donata all’Ente dal fotografo Roberto Mazzagatti.

“Abbiamo voluto fortemente questa installazione” dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, “quale strumento immediato di comunicazione empatica e diretta con gli utenti dell’asse autostradale che attraversa il nostro straordinario territorio. Il riferimento al sito istituzionale consentirà, per quanti vorranno approfondire, la migliore conoscenza delle matrici ambientali e dei valori naturalistici eccezionali presenti nell’area protetta attraverso un’agile ma completo strumento di prima conoscenza e di immediata fruizione informativa. Un ringraziamento di cuore va alla Società Strada dei Parchi S.p.A. e all’Ing. Riccardo Mollo per la disponibilità dimostrata e la piena sinergia di azione messa in campo”.

“I pannelli sono il simbolo della collaborazione e dell’intesa che abbiamo stabilito con il Parco” dichiara l’Amministratore Delegato di Strada dei Parchi Ing. Riccardo Mollo, “nella consapevolezza che gestire infrastrutture vitali come A24 e A25 nel pieno rispetto dell’ambiente che le ospita e dei suoi complessi ecosistemi richiede fare squadra con tutte le istituzioni coinvolte”.

“gransassolagapark.it”, si tratta di un sito realizzato in modalità “responsive”” dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra “adattandosi automaticamente a tutti i dispositivi di navigazione (pc, tablet, smartphone). Un sito ad alta accessibilità”.