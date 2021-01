ZONA GIALLA, RIAPRONO I BAR CON I TAVOLI E IL PRANZO, ECCO LA SITUAZIONE IN PIAZZA MARTIRI

Si torna in zona gialla, bar e ristoranti riaprono e tornano i tavoli in piazza Martiri con l'incubo del colore rosso per la prossima settimana. Siamoi stati al Des Artistes e al Grande Italia.

GUARDA IL SERVIZIO QUI E SU R115