COMUNE E REGIONE IN SOPRALLUOGO NELLE SCUOLE: «ALLE PENSILINE DEI BUS ARRIVANO I VIGILANTES PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, ECCO DOVE»

Sopralluogo stamattina dell'assessore Andrea Core nelle scuole della città per la riapertura, dopo le feste. Tutto è in ordine e poi c'è la novità dei trasporto scolastico che sarà controllato dai vigilantes nelle fermate piu' affollate dei Tigli, della Cona e di piazzale San Francesco grazie al progetto "Patto di Comunità"finanziato grazie ad una iniziativa dell'isitituto Di Poppa-Rozzi e della dirigente Caterina Provvisero per oltre cinquemila euro.

Siamo stati all'istituto comprensivo 2, alla ex Molinari, dove il comune ha incontrato la dirigente Adriana Sigismondi che ci ha spiegato come è cambiata la vita degli studenti con il covid. Ad accompagnarli anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale.

ASCOLTA CORE E LA SIGISMONDI ANCHE SU R115