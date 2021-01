VIDEO / SCREENING SCOLASTICO IN RITARDO A TERAMO? D’ALBERTO: “QUANDO SERVE”

Lo screening a Teramo si farà quando servirà. Non è ancora certa la data del 14 gennaio per quello di massa nella popolazione scolastica. Si farà, ha detto Gianguido D'Alberto quando servirà. Nel frattempo augura buon lavoro a tutti gli studenti rientrati oggi in presenza.

