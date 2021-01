DA LUNEDI L'ABRUZZO TORNERA' AD ESSERE "GIALLA", OGGI LA CONFERMA DALLA CABINA DI REGIA

Salvo sorprese delle ultimissima ora, da lunedì prossimo, dopo il weekend in fascia arancione, l'Abruzzo tornerà ad essere zona gialla nei giorni feriali, con la riapertura completa di bar, ristoranti e negozi, ma con le limitazioni agli spostamenti che sono state introdotte con l'ultimo decreto della presidenza del consiglio. Sarà così fino al 15 gennaio, almeno: da lunedì a venerdì aperture complete, fine settimana con restrizioni e fascia arancione. Lo certificherà, spiega Il Messaggero, oggi la Cabina di regia nazionale, composta dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, che tornerà a riunirsi, per la prima volta nel 2021, per valutare gli indicatori regionali dell'andamento dell'epidemia di coronavirus, così da offrire al ministro della Salute, Roberto Speranza, lo strumento per adottare le ordinanze che saranno in vigore dall'inizio della prossima settimana. L'Abruzzo ha un indice di trasmissione del contagio, il cosiddetto Rt, ancora inferiore a 1 (forse ancora 0.65 o giù di lì), ovvero al di sotto della soglia considerata di sicurezza e pienamente all'interno della fascia gialla.