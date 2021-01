L'ABRUZZO IN ZONA GIALLA, TORNA LUNEDI, LA SFIDA SARA' RESTARCI

La vera sfida, ora, sarà restarci nella fascia gialla. Lo stesso governatore Marco Marsilio ieri, nel giorno in cui la notizia è divenuta ufficiale dopo la riunione della Cabina di regia nazionale, ha richiamato tutti alla massima prudenza: «Lavoreremo per contenere il contagio anche se la variante inglese è dietro l'angolo, anzi, sta già agendo». Su questo specifico aspetto ancora non vi sono dati ufficiali, sebbene ieri, scrive Il Messaggero, sia emersa una notizia secondo cui questa variante (indicata con le sigle 20B/501YD1 oppure B.1.1.7) sembra circolare soprattutto in Campania e in Abruzzo. L'analisi proviene dal centro di biotecnologie avanzate Ceinge di Napoli, ma ovviamente dovrà essere strutturata con cifre e indicatori solidi. Dunque oggi e domani saremo arancioni e lunedi (forse fino al 15 gennaio) torneremo di colore giallo.