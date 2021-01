L'ABRUZZO INIZIA A SPERARE NEL MIRAGGIO DELLA FASCIA BIANCA, ECCO COME TORNEREBBE AD ESSERE LA NOSTRA VITA

L'Abruzzo, se i contagi rimarrano grosso modo come oggi, potrebbe conquistarsi la mitica fascia bianca ovvero di un luogo dove nonostante il Covid-19 bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri e musei restano aperti. L'Abruzzo con la Toscana e la Liguria è la regione che ha meno contagi in proporzione alla popolazione.

La fascia bianca - che dovrebbe aggiungersi a rosse, arancioni e gialle con il prossimo Dpcm previsto entro il 16 gennaio - intende dare una speranza agli italiani perché scatterà solo per le aree con nuovi contagi quasi azzerati e strutture sanitarie non in affanno. E questa è la situzione attuale dell'Abruzzo.

Rimarrebbe obbligatoria la mascherina all'aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l'obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali e anche quando si entra in contatto con le altre persone.

In fascia bianca gli spostamenti sarebbero liberi e potrebbe anche essere rinviato l'orario del coprifuoco. Sembra scontato che l'Rt debba essere inferiore allo 0,5 ma la discussione è stata appena avviata e riguarda anche gli altri indicatori, primo fra tutti la resilienza degli ospedali e in particolare i reparti Covid.