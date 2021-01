TRAFORO DEL GRAN SASSO, ECCO LE NUOVE CHIUSURE FINO AL 16 GENNAIO

A partire da oggi, e fino al 15 gennaio, il tratto di A24 compreso tra i caselli di Assergi e San Gabriele/Colledara sarà chiuso al traffico dalle 21 alle 6 del giorno seguente in direzione Teramo per consentire le ispezioni all'interno delle gallerie del traforo del Gran Sasso. Di conseguenza, da stanotte e fino a venerdì, i veicoli provenienti da Roma o dall'Aquila e diretti a Teramo dovranno necessariamente uscire ad Assergi. Ecco i percorsi alternativi suggeriti da Strada dei Parchi. Per i mezzi pesanti diretti a Teramo e per le lunghe percorrenze, è consigliato il transito lungo la A25 Torano/Pescara fino alla A14, da percorrere in direzione Ancona fino allo svincolo per Giulianova.Da lì si potrà proseguire lungo la superstrada SS80 fino a Teramo. Un'altra possibilità è quella di uscire dalla A24 al casello dell'Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153, passando per la Piana di Navelli, fino al casello di Bussi e da lì immettersi sulla A25, per poi proseguire lungo la A14 fino al casello di Giulianova e, attraverso la superstrada SS80, fino a Teramo. Una terza opzione prevede di uscire dalla A24 al casello dell'Aquila Ovest e proseguire lungo la SS80 fino al Valico delle Capannelle, per poi ricongiungersi di nuovo, attraverso la SS150, all'autostrada tramite lo svincolo non presidiato di Basciano. Il tratto Assergi-SanGabriele/Colledara rimarrà chiuso, sempre dalle 21 alle 6, anche il 16 gennaio, ma in direzione L'Aquila/Roma, sempre causa lavori all'interno del traforo del Gran Sasso. Per chi è diretto a Roma, sarà dunque obbligatoria l'uscita al casello San Gabriele/Colledara. Gli itinerari alternativi suggeriti da Strada dei Parchi sono i seguenti. Uscita dalla A24 al casello non presidiato di Basciano e prosecuzione lungo la SS150 prima e la SS80 poi passando per il Valico delle Capannelle, per poi reimmettersi sulla A24 tramite il casello dell'Aquila Ovest. Per i mezzi pesanti provenienti da Teramo, Giulianova o dalla A14 e diretti a L'Aquila o a Roma e per le lunghe percorrenze, tuttavia, è consigliato o utilizzare la A14 in direzione Bari fino allo svincolo per la A25 Torano/Pescara e da lì proseguire direttamente verso Roma; oppure percorrere la A25 fino all'uscita di Bussi/Popoli e da lì proseguire lungo la SS153 e la SS17, transitando per la Piana di Navelli, e imboccare la A24 al casello dell'Aquila Est.SULL'A25. Da oggi fino al 18 gennaio sarà chiusa per lavori la rampa di uscita dello svincolo di Cocullo per chi viene da Roma o dall'Aquila. Le uscite alternative per immettersi sulla viabilità locale sono Pratola Peligna oppure Pescina.