VIDEO / ALLO SCIENTIFICO EINSTEIN DI TERAMO SI PUNTA MOLTO SULLA PERFETTA FUNZIONALITA' DEI TRASPORTI

Grande attenzione e collaborazione con la Tua, la società che gestisce i trasporti abruzzesi. Al liceo scientifico di Teramo si lavora con la flessibilità articolando gli orari del triennio, rientrato oggi, domani sarà la volta del biennio. Allo scientifico si spera che la curva dei contagi non aumenti i casi di positività e si spera si possa continuare a fare scuola in presenza al 50%, come dichiara la dirigente Clara Moschella.

