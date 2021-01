VIDEO / LA CONSULTA DEGLI STUDENTI DISTRIBUISCE UN VADEMECUM SUL GIUSTO COMPORTAMENTO NEI BUS

Sperano di rimanere in presenza a scuola e di evitare il più possibile i contagi gli studenti delle superiori rientrati oggi in aula. La consulta degli studenti della provincia di Teramo hanno distribuito anche sui social un vademecum su come comportarsi una volta saliti sui mezzi pubblici.

