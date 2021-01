VIDEO / IL PREFETTO VISITA IL DI POPPA-ROZZI. LA PROVVISIERO: «TAMPONI PIU' VELOCI USANDO L'AULA COVID». IL PREFETTO PARLA DI "MODELLO TERAMO"

Il Prefetto con la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Maria Cristina Di Nicola hanno fatto visita oggi all'istituto Di Poppa - Rozzi in occasione del rientro in classe, al 50%, degli studenti delle superiori. In visita con la dirigente Caterina Provvisiero anche il Sindaco D'Alberto e l'assessore Pietro Quaresimale.

Il Prefetto ha parlato di un modello Teramo sotto osservazione grazie ad un tavolo organizzato proprio in Prefettura. Sono giorni che dovranno servire a tutte le istituzioni per verificare se vi sono delle criticità.

ASCOLTA QUI LA PROVVISIERO ED ANCHE SU R115

ASCOLTA QUI IL PREFETTO E LA DE NICOLA