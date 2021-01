VIDEO / IL SINDACO D'ALBERTO: «METTERE A SISTEMA I PROTOCOLLI DI SICUREZZA NELLE SCUOLE». A BREVE TORNERA' LO SCREENING DI MASSA

«Mettere a sistema i protocolli di sicurezza nelle scuole del territorio. Lo screening va garantito in un piu' ampio sistema di prevenzione e continuità». Lo ha detto il Sindaco di Teramo durante il tour di stamattina per le varie scuole della città. I risultati di come saranno andati i trasporti lo saprà tra qualche giorno, intanto il Comune si sta orgnizzando per mettere in piedi un nuovo screening di massa. A breve sarà organizzato.

