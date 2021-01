LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE NON VA, A FRONDAROLA CONTINUANO LE PROTESTE DEI CITTADINI: «SUBITO UNO SCONTO SULLA BOLLETTA»

A Frondarola la raccolta differenziata proprio non va. Nonostante il comunicato stampa dell'assessora Martina Maranella il malcontento continua a imperversare. In una nota il Comune annunciava la risoluzione dei problemi con buona pace anche della Teramo Ambiente. Ed invece non è così. Il rapprresentante di un gruppo di cittadini, ricorda che gli operatori non sono piu' passati dopo che hanno annunciato che i rifiuti dovevano essere portati in un punto di raccolta perchè non sarebbero più passati per le vie del paese.

I lavoratori della Te.Am non poteva più entrare nei vicoli con il mezzo né muoversi a piedi e abbandonare il mezzo incustodito sulla strada. E allora perchè l'indiferrenziato viene raccolto ancora porta a portta? I cittadini chiedono e a fronte di un chiaro disagio pretendono uno sconto sulle bollette. Anche in questo promesse annunciate dal Sindaco che ancora i cittadini non toccano concretamente (forse solo tra un anno). Dunuque, la Te.Am dovrà per offrire il servizio di sempre. Sarà così?