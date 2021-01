IL GOVERNO SI AVVIA ALLA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 LUGLIO

Sarà rinnovato lo stato d'emergenza e venerdì ci sarà il nuovo Dpcm. Lo status scade il prossimo 31 gennaio e verrà rinnovato per decreto (al testo, in cui entrerà anche l'istituzione delle zone bianche). La posizione più accreditata è quella del Comitato tecnico scientifico che ieri ha dato indicazione esplicita al governo di prorogare fino al prossimo 31 luglio lo status per poter proseguire al meglio con la campagna vaccinale e contenere il contagio. Ma si paral anche dell'ipotesi di un rinnovo più breve che termini alla fine di marzo o alla fine di aprile.

Nel testo che entrerà in vigore il 16 gennaio resteranno anche alcune delle misure ad hoc pensate per il periodo natalizio. Si tratta ad esempio delle chiusure nei fine settimana per i centri commerciali, ma anche del divieto di ricevere più di 2 persone non conviventi in casa o, per i bar e i ristoranti, di restare aperti dopo le ore 18 per l'asporto. Dal 15 in poi infatti, ai ristoratori sia in zona gialla che in zona arancione saranno consentite solo le consegne a domicilio. Allo stesso modo non si potrà varcare i confini delle Regioni (neppure se gialle) a meno che non si abbiano le ormai note comprovate ragioni di necessità che consentono di agire in deroga alla misura. Vale a dire studio, lavoro, salute o rientro presso il proprio domicilio. Per cui, di conseguenza, con il Dpcm sarà rinviata anche la stagione sciistica in partenza il 18 gennaio, scrive Il Messaggero.