FOTO/ TUTTI I PROBLEMI DI PIAZZA SANT'ANNA IN UN INCONTRO TRA RESIDENTI E COMUNE: SICUREZZA, ILLUMINAZIONE, PARCHEGGI E NON SOLO

Più telecamere o meglio telecamere per ogni via di accesso a piazza Sant'Anna, sistemazione della piazza a cominciare dalla pavimentazione, più decoro, più sicurezza e un parcheggio adeguato per tutti i residenti. Sono alcuni degli argomenti discussi oggi pomeriggio tra l'amministrazione comunale e il comitato dei residenti.

Presenti: il sindaco, gli assessori Di Bonaventura e Verna, i consiglieri Di Sabatino e Bartolini. Tutti con il fine comune di debellare gli atti di inciviltà che spesso e volentieri si compiono in una delle piazze più belle della città quando l'illuminazione non è mai abbastanza. Ed infatti si è parlato anche dell'area dietro agli scavi archeologici che è al buio e che spesso è oggetto di "ragazzate" fuori controllo.