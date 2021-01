VIDEO / PARCHEGGI, ILLUMINAZIONE E TELECAMERE TRA LE PRIORITA' DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE SANT'ANNA

Parcheggi, illuminazione ma soprattutto telecamere di sorveglianza e più manutenzione. Sono queste le richieste dei residenti di Sant'Anna all'amministrazione comunale che ieri pomeriggio si sono incontrati per fare il punto della situazione in piazza Sant'Anna. C'erano gli assessori Di Bonaventura e Verna con il consigliere Di Sabatino e Bartolini e c'era anche il Sindaco. Una riunione partecipata che porterà anche novità per i parcheggi, venti dei quali saranno riservati ai residenti.

ASCOLTA QUI VERNA E SU R115