OGGI SIAMO IN GIALLO RAFFORZATO, DA DOMANI IN ZONA ARANCIONE

Oggi sarà un giorno in giallo rafforzato. Poi, da domani, l'Abruzzo entrerà in fascia arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati emersi dalla cabina di regia nazionale, ha deciso di inasprire le restrizioni, firmando l'ordinanza che avrà valore dalla mezzanotte di oggi.

Il sovrapporsi di misure ha provocato una enorme confusione e un'ulteriore novità: la giornata di oggi anziché essere arancione, in quanto prefestiva, sarà contrassegnata da una zona gialla rafforzata, con l'apertura normale di bar, ristoranti fino alle 18 (asporto fino alle 22) e negozi, ma non dei centri commerciali, che resteranno sempre chiusi festivi e prefestivi tranne per gli esercizi al loro interno che si occupano di attività essenziali. Questo perché è in vigore da oggi il nuovo Dpcm che avrà valore fino al 5 marzo e che, dunque, supera quello che sarebbe scaduto oggi.

Da domani, poi, si passa in arancione: bar e ristoranti aperti solo per asporto, negozi aperti, ma centri commerciali sempre chiusi nei weekend.