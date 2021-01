CORSIA (E NON PISTA) CICLABILE PROMISCUA E SPERIMENTALE AL QUARTIERE CONA

Il Comune di Teramo in questi giorni sta realizzando, in maniera sperimentale, la segnaletica per la realizzazione delle "corsie ciclabili" all’interno delle sedi stradali, come previste dal “Decreto Rilancio”, per unire il quartiere Cona ed il suo polo scolastico con piazza Garibaldi e quindi con l’area pedonale del centro storico.

Si tratta della sperimentazione di una nuova tipologia di percorso ciclabile, che l'articolo 3 del codice della strada, modificato dal Decreto Rilancio, definisce come «una parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede». Quindi non una pista ciclabile strutturata con cordoli e segnaletica verticale, come soliti utilizzare, ma di una corsia come strumento di condivisione dello spazio stradale che permetterà, ai cittadini che si spostano in bici, di vivere la strada in armonia, nel rispetto reciproco, evidenziando con segnaletica orizzontale (striscia tratteggiata e simbolo della bicicletta) una percorrenza ciclistica privilegiata.

Naturalmente nessuna segnaletica o divieto potrà sostituire il buon senso, e l'amministrazione si augura che, da subito, i cittadini riconoscano e rispettino i nuovi percorsi, in modo da rendere Teramo sempre più a misura di pedone e di bicicletta, permettendo così, a chiunque voglia, di raggiungere i diversi luoghi della città senza dover necessariamente utilizzare l'automobile.

Maurizio Verna

Assessore alla mobilità della Città di Teramo