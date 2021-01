VIDEO / MERCATO ALIMENTARE, GLI AMBULANTI CHIUDONO VIA SANT'ANTONIO PER COLPA DEL COMUNE

Chiusa stamattina via Sant'Antonio, la traversa che da via Savini porta verso la circonvallazione. Tutta colpa del comune? Pare proprio di si. Si sarebbero dimenticati i cartelli e la destinazione giusta degli stalli riservata al mecato contadino. E così sono subito iniziati i malcontenti e le critiche contro un comune assente e allo sbando soprattutto da quando, il mercato di piazza Verdi è stato chiuso e non riaprirà prima di Pasqua per i lavori di messa in sicurezza e di igiene che stanhno andando davvero per le lunghe rispetto agli annunci dell'assessore Filipponi.

Lo spettacolo di stamattina non era bello per niente. Bancarelle accanto alle auto, alcune delle quali non potevano essere spostate. Una gran brutta immagine per la città.

