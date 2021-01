IN TEMPO DI COVID, LA FESTA DI SANT'ANTONIO SI FA IN STREAMING

La tradizionale benedizione degli animali non si può svolgere in presenza? La parrocchia si organizza e la trasmette in diretta streaming sulla pagina Facebook.

Accadrà a TERAMO domani, domenica 17 gennaio, ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Alle 11.30, don Aldino Tomassetti e don Antonio Ginaldi celebreranno la messa nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, in corso De Michetti; si potrà partecipare fino al raggiungimento della capienza consentita dalle disposizioni anti-covid. La benedizione agli animali sarà impartita al termine della celebrazione, alle 12.20, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia (Santantonioteramo).

Tutto sarà possibile, fa sapere l'associazione culturale TERAMO Nostra, grazie alla collaborazione dell'Università di TERAMO, della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'ateneo, dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise (Izsam) e del Capitolo aprutino dei Canonici.