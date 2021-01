VIDEO / IL RISTORANTE LA CONTEA RIMANE APERTA, HA ADERITO ALL'INIZIATIVA #IOAPRO

Mattia Zicchinella e Luana Faragò, i titolari del ristorante pizzeria La Contea di via Veneto, a Teramo, non hanno assolutamente intenzione di chiudere dopo il controllo ricevuto dai carabinieri che hanno disposto la sospensione temporanea dell’attività per 5 giorni. La Contea è l’unica attività commerciale del Teramano che ha aderito all’iniziativa nazionale: #Ioapro, che da ieri in Italia mette in campo i titolari di attività di ristorazione e somministrazione, che protestano per dimostrare che come è permesso aprire a pranzo (nelle zone gialle), è possibile mangiare in sicurezza anche a cena.

