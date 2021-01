CORONAVIRUS, OGGI 196 NUOVI CASI IN ABRUZZO, 49 A TERAMO

Oggi in Abruzzo 196 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 96 anni - 20 Aq, 81 Ch, 40 Pe, 49 Te e 6 residenti fuori regione o con residenza in accertamento) su 3605 tamponi molecolari, 6 deceduti (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati oggi dalle Asl) , 26427 guariti (+151), 11286 attualmente positivi (+39), 443 ricoverati in area medica (invariato), 41 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10802 in isolamento domiciliare (+39).