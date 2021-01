FOTO-VIDEO / ASSEMBRAMENTI "VERGOGNOSI" IN CENTRO A TERAMO, I GIOVANI SENZA MASCHERINE DAVANTI AI LOCALI A BERE: NESSUN CONTROLLO

Mai vista una cosa simile. Ieri sera si è registrata l'invasione dei giovani che in barba all'ordinanza del Sindaco hanno "occupato" la città. Sì, perchè si è trattata di invasione vera e propria. Il caffè Grande Italia invaso, il Des Artistes pure, in piazza Orsini ha riaperto il caffè i due Leoni, invaso, stessa cosa sotto ai portici davanto alla banca popolare dove i giovani consumavano litri e litri di birra. Per non parlare di piazza Sant'Anna. Insomma sembrava ci fosse qualche evento a Teramo. E forse l'evento c'era: l'ultima giornata in zona gialla. Tanti, troppi gli assembramenti fuori dai bar, come al Calypso (foto) mascherine abbassate e ragazzi che bevevano alcol davanti ai negozi.

L'ordinanza emessa dal sindaco Gianguido D'Alberto che vieta il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici non è servita a nulla. I gruppi di ragazzini ubriachi rendevano difficoltoso anche l'accesso ai negozi.

Non si comprende come mai, pur circolando auto della polizia e della polizia locale non sia stato elevato alcun verbale. Alla faccia delle sanzioni più severe.

VIDEO QUI