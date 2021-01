LIRIS RICORDA LA FIGURA DI GIUSEPPE CELOMMI

“Ho appreso con dolore della scomparsa di Giuseppe Celommi. Fin dal mio insediamento in Regione ho avuto modo di apprezzarne la passione, la forza e l’energia con cui proponeva e portava avanti progetti per la sua amata Roseto. Non per nulla il suo cognome rappresenta un segno distintivo della città da decenni. L’Abruzzo perde un uomo vulcanico, appassionato di politica e di sport, un imprenditore lungimirante e attento, un educatore che ha dato moltissimo all’insegnamento e al mondo della scuola. Sono vicino a lui e alla sua famiglia, con sentimenti di stima e profondo affetto. Una vicenda dolorosa che testimonia quanto sia ancora dura la battaglia contro il coronavirus che dobbiamo portare avanti con decisione ed estrema coesione”. Lo dice l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, a proposito della prematura scomparsa di Giuseppe Celommi.