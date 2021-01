VIDEO / UN GRUPPO INTERFORZE RISOLVERA' LA QUESTIONE ASSEMBRAMENTI A TERAMO?

Un gruppo interforze potrà forse mettere ordine ed evitare gli assembramenti fuori ai bar aperti. Oggi pomeriggio incontro in prefettura per fare il punto della situazione. Intanto il sindaco ricorda l’importanza del senso di responsabilità tra i giovani. In alcune piazze la situazione non va. E’ il cittadino a dover applicare l’ordinanza altrimenti la questione assembramenti e contagi non si risolverà.





ASCOLTA IL SINDACO QUI E SU R115