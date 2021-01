L'ABRUZZO E' IN ZONA ARANCIONE FINO AL 31 GENNAIO

L'Abruzzo resterà in zona arancione fino al 31 gennaio. Lo dice il Viminale con una circolare. Viene confermato fino al 15 febbraio 2021 lo stop agli spostamenti tra regioni, ad «eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».

Tutte le attività con codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), in cui il limite orario per l'asporto è delle ore 18. Viene ribadita, inoltre, «la sospensione delle attività museali e delle mostre».