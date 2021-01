VIDEO / POLIZIA LOCALE, 2.000 VERBALI IN MENO CAUSA COVID MA I TERAMANI RESTANO INDISCIPLINATI

Nel corso dell’anno, nell’ambito dei servizi specifici di controllo inerenti alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID 19, sono stati 2.330 i servizi dedicati,controllate 2.111 persone in circolazione veicolare e pedonale, 1.996 le autocertificazioni acquisite,45 le persone sanzionate con 7 persone denunciate, ex art. 650 del codice penale, alla Procura dellaRepubblica di Teramo.

In ambito COVID, i controlli inerenti alle attività commerciali e pubblici esercizi sono stati2.112 con l’accertamento di 43 sanzioni per violazione dell’art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020 n.19 (conv. L. 35/2020).

Particolarmente onerosa è stata l’attività di studio e di formazione del personale assegnato aicontrolli COVID, considerata la prolifera legislazione d’urgenza, spesso farraginosa e dalle molteplici difficoltà interpretative, che spesso ha messo in difficoltà sia gli operatori del settore che gli utenti destinatari. Nel corso dell’anno, nonostante l’attività del Comando sia stata incentrata nell’attività dicontrasto alla diffusione del COVID 19, non è stata tralasciata l’attività istituzionale consuetudinaria.

Anche nel corso dell’anno 2020, a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, del26/10/2016 e dell’ancora più drammatico evento del 30/10/2016, le cui conseguenze hanno interessato sia il territorio comunale che la popolazione teramana, il Comando di Polizia Locale di Teramo è stato impegnato in attività straordinaria. I sopralluoghi della Protezione Civile, con conseguenti emissioni di ordinanze sindacali perinagibilità di edifici hanno ulteriormente impegnato l’Ufficio di polizia edilizia e giudiziaria delComando di Polizia Locale. Nonostante l’incremento del carico di lavoro, facendo altresì riferimento agli obiettiviistituzionali, nonché al programma approvato nella relazione previsionale e programmatica, stantealle attribuzioni che la legge quadro e la legge regionale conferiscono ai Corpi di Polizia Locale, pur nella ristretta dotazione organica con una media anagrafica di anni 54, il Comandante, coadiuvato da n. 1 istruttore direttivo, n. 27 istruttori di vigilanza, n. 2 istruttori amministrativi, n. 1operatore servizi ausiliari e di supporto con contratto part-time, ha adempiuto a tutti i compitid’istituto.

In particolare, come da programma, si è garantita un’azione generale di vigilanza e controllo in tutti i settori di competenza. Nell’ambito delle attività di controllo, profondamente modificata nel contesto a seguito deivari divieti di circolazione pedonale e veicolare emanati a seguito dei vari DPCM, si è comunquedata priorità alla sicurezza stradale delle categorie protette e dei pedoni: 1.100 le violazioni perdivieto di sosta in zona rimozione, 50 lesoste abusive sugli spazi riservati agli invalidi, 82 suimarciapiedi, 118 sugli attraversamenti pedonali, 130 sui passaggi pedonali, 20 per non aver lasciatospazio sufficiente al transito dei pedoni, 44 le richieste di intervento per passo carrabile ostruito.

Complessivamente il Comando di Polizia Municipale ha accertato 13.440 verbali (in calorispetto ai 15.380 verbali dell’anno 2019), I relativi incassi, per accertamenti e ruoli al codice della strada, si sono attestati ad Euro 872.188,01, con un accertato pari ad Euro 1.041.142,00, in flessione rispetto al milione di euroincassato nell’anno 2019.

