INCONTRI ONLINE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ALL'ISTITUTO ALESSANDRINI - MARINO

I temi legati alla sostenibilità ambientale, come lo sviluppo sostenibile, l’Educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio naturale e del territorio, da tempo hanno fatto ingresso nei curricoli scolastici e ora rappresentano anche uno degli assi fondamentali del nuovo insegnamento dell’Educazione Civica introdotto in questo anno scolastico. Per rafforzare la sensibilizzazione verso queste tematiche e portare avanti uno scambio di esperienze a largo raggio in questo ambito, il 5 dicembre 2019 è stata costituita in Italia la Rete delle Scuole Green, nata per rispondere alle richieste e alle sollecitazioni dei giovani impegnati nelle azioni per i Fridays for future e, allo stesso tempo, per valorizzare e far conoscere le attività che molte scuole italiane da anni portano avanti riguardo ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. La Rete delle Scuole Green si caratterizza per un’articolazione su base territoriale e sta conoscendo una capillare diffusione, nonostante tutte le limitazioni imposte dalla pandemia nell’ultimo anno. Anche in Abruzzo la Rete delle Scuole Green ha raccolto l’adesione di numerosi istituti scolastici primari e secondari, mentre il ruolo di scuola capofila della rete regionale è stato assunto dall’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo, guidato dalla prof.ssa Stefania Nardini. Nonostante il ritorno alla didattica a distanza delle scuole secondarie di secondo grado durante lo scorso autunno, l’Istituto “Alessandrini – Marino” di Teramo si è reso protagonista di una interessante attività formativa a distanza riguardante i cambiamenti climatici, che ha coinvolto tutte le classi del biennio. Protagonista di questi incontri di formazione è stato il Colonnello Francesco Laurenzi, meteorologo molto nota per la sua partecipazione a varie trasmissioni televisive, già in forza presso il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Il tema di questa serie di incontri on line con le classi è stato “Quando la natura si scatena” ed ha riscosso un grandissimo interesse tra gli studenti ed i docenti dell’Istituto. Gli argomenti affrontati hanno spaziato dalle cause dell’alternarsi delle ere glaciali e dei periodi interglaciali nel Pleistocene alle vicissitudini climatiche succedutesi in epoca storica, con l’optimum climatico romano e medioevale e la piccola era glaciale, dalle conseguenze dell’effetto serra indotto dalle attività antropiche alle isole di calore urbane, dalla genesi degli uragani a quella dei tornado. Argomenti sviluppati sulla scorta della grande tradizione di divulgazione scientifica a distanza, tramite il mezzo televisivo, portata avanti negli anni dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare Italiana, tradizione che ha avuto come capofila la grande figura del Generale Edmondo Bernacca. Per quanto concerne il futuro, l’I.I.S.”Alessandrini-Marino” di Teramo sta organizzando per le scuole aderenti alla rete incontri a distanza, incentrati su altri temi di stringente attualità, come le problematiche causate dai rifiuti plastici negli ecosistemi marini e la tutela degli ambienti litoranei e della loro peculiare fauna, spesso del tutto sconosciuta. Questi incontri saranno organizzati in collaborazione con le istituzioni pubbliche, tra cui l’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, da anni impegnata in un’azione di recupero degli ambienti naturali costieri.