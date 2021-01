COVID, I GIORNALISTI SCRIVONO ALL'ASSESSORE VERI': «SUBITO I VACCINI , SIAMO IN PRIMA LINEA E TRA LE CATEGORIE PIU' ESPOSTE AL RISCHIO CONTAGIO»

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta, in data 18 gennaio scorso, ha chiesto all’Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, la vaccinazione per i giornalisti quale categoria tra le più esposte al pericolo del contagio per la natura del loro lavoro. Una buona notizia, la cui proposta, ci auguriamo, venga presa al più presto in considerazione dall'assessore Verì. Del resto siamo in prima linea come tante altre categorie ma dimenticati da tutti. Sarebbe il caso che la politica regionale si attivasse al più presto e che fornisca subito le opportune risposte. I giornalisti devono essere tutelati non solo quando fanno interviste ma prima, assai prima di questo.

