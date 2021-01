TRE GIORNI DI SCREENING NELLE SCUOLE, OGGI UN SOLO POSITIVO. 6 STUDENTI SU 10 HANNO PARTECIPATO

I dati odierni e conclusivi dei 3 giorni di screening anticovid nelle scuole.

1684 totali nella giornata di oggi; di cui 1131 mattina e 553 pomeriggio; positivo 1 dubbi 1.

Totali 3 giorni: 4281 mattina, pomeriggio 2546. Totale complessivo 6827, con 9 positivi e 7 dubbi.

Popolazione totale da tamponare:11138, comprensiva anche di coloro che non potevano fare lo screening (positivi in attesa di tampone etc). Pertanto la percentuale di tamponi effettuati è del 61%.