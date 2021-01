L'ABRUZZO RESTA ARANCIONE FINO ALLA PROSSIMA SETTIMANA MA HA DATI DA ZONA GIALLA

I dati sul Coronavirus delineano una zona gialla di fatto, con il miglioramento di tutti gli indicatori, ma l'Abruzzo dovrà rimanere in fascia arancione ancora per un'altra settimana, almeno fino alla prossima riunione della Cabina di regia nazionale. Allentamento delle restrizioni, dunque, possibile solo dal prossimo 31 gennaio, scrive Il Messaggero, qualora il trend dell'epidemia da coronavirus dovesse confermare questo andamento. Non senza qualche velata recriminazione: resta ai più poco comprensibile la forzata permanenza in uno scenario per quattordici giorni, ma questa è polemica orma quasi anacronistica. Resta sul tavolo, invece, la questione dell'Rt, l'indice di trasmissione del contagio che determina spesso e volentieri buona parte delle sorti di un territorio. Il caso Lombardia di ieri (presunti errori di calcolo) contribuisce a rendere il quadro ancora più nebuloso. Il governatore abruzzese, Marco Marsilio, non ha ovviamente alcuna intenzione di alimentare nuove polemiche.