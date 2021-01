TANTA TERAMO IN CONCORSO AI DAVID CON “L’UOMO SAMARGANTICO” DI E CON FULVIO FUINA

È in concorso ai David di Donatello, nella categoria “”Film Italiano”, il lungometraggio di Fulvio Fuina e Luca Martinelli, “L’Uomo Samargantico”, del quale l’artista teramano è anche attore protagonista.

“A vederlo sembra un adulto, però Amadeo Rossi è rimasto un bambino. Come un bimbo vorrebbe inseguire i sogni e vivere la vita come un gioco. Ma agli adulti questo è vietato: fa perdere tempo. La sua vita avrà senso quando troverà la strada verso il mondo perfetto: proprio quello che ha già inventato (e realizzato) un egocentrico, cattivo ma amatissimo Ministro: sarà il posto magico dove finalmente Jennifer gli rivolgerà la parola, come un sogno dentro al sogno. - è questa la trama del film - Chi guiderà Amadeo nel suo vagare tra un mondo e l'altro? Una guida spirituale, il Maestro Sunny... e poi la venditrice di acque miracolose, la dottoressa Panzerotti e tanti altri ciarlatani lo porteranno lontano e vicino ad un mondo fatto di sola, disarmante, normalità. Ma uno che rincorre sogni saprà reggere tutta questa normalità?”

Storia di fantasia e di emozioni, “L’uomo Samargantico” è opera molto teramana, visto che oltre a Fulvio Fuina, che è autore delle musiche e dei testi, le canzoni del film sono state arrangiate e suonate dal “Paperoga Quartett”: Rudy Baiocchi, Andrea Modesti . Cristiano Vetuschi, Roberto Sabini e Luca Scipioni, con lo stesso Fuina alla batteria.

Le canzoni originali sono “Tu non sai cosa dire , Yo me ne voj por aqui, La canzone dell’uomo Samargantico”.