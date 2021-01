BANDIERE A MEZZ'ASTA A TORTORETO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Tortoreto e l’Istituto Comprensivo cittadino proseguono la loro collaborazione per sensibilizzare le coscienze delle giovani generazioni a tematiche sociali più che mai attuali, mediante la riflessione su uno dei momenti più bui della storia dell’umanità. Su iniziativa dell’Assessore Giorgio Ripani, l’Ufficio Politiche Giovanili, in accordo con il Dirigente Scolastico Reggente Manuela Divisi, ha proposto, anche quest’anno, un momento di riflessione mediante il dono ad ogni alunno delle scuole primarie e secondarie di una pergamena ricordo. Per gli alunni delle scuole primarie, la pergamena ha riportato la “Filastrocca della Memoria” di Giuseppe Bordi. Per gli alunni delle scuole secondarie è stata invece prevista la poesia “La Farfalla” di Pavel Friedman. Le composizioni saranno così oggetto di analisi e discussione in classe, al fine di affrontare al meglio una pagina triste della storia dell’umanità. Il percorso comune tra l’ente e l’istituto per la maturazione culturale e sociale delle giovani generazioni proseguirà inoltre nelle prossime settimane su tematiche di vario interesse che riguardano gli adolescenti e le loro famiglie.

Il Sindaco Domenico Piccioni, in occasione di questa commemorazione, ha disposto inoltre che le bandiere del municipio siano posizionate a mezz’asta.