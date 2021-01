VIDEO / “SCIOPERO DELLA FAME PER I MALATI DI SLA”

Sciopero della fame, da oggi, per Tonino Serafini, il marito di Liliana da anni ammalata di Sla. Torna a scioperare per chiedere maggiore attenzione per coloro che devono far ricorso alle cure.

ASCOLTA QUI E SU R115, TONINO SERAFINI