GADIT E PROCURA DELLA REPUBBLICA INSIEME PER VIGILARE SUL TERRITORIO

Questa mattina la Procura della Repubblica di Teramo e l’Associazione di volontariato G.A.DIT Guardie Ambientali D’Italia sezione provinciale di Teramo hanno sottoscritto, presso gli uffici della Procura, una convenzione per l’espletamento di Servizio di volontariato.

Alla firma erano presenti il Procuratore della Repubblica F.F. Dott. Davide Rosati ed il Vicepresidente delegato delle G.A.DIT Enzo De Fabiis.

La convenzione regolerà i rapporti che si instaurano tra Procura e la G.A.DIT. per la realizzazione dei servizi previsti con l’obiettivo di Vigilanza e tutela del territorio e delle biodiversità, anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato dei soci dell’Associazione presso gli uffici della Procura.

Nell’ambito dei progetti che le parti mettono quotidianamente in campo e nell’ottica di una proficua sinergia tra gli enti e le istituzioni del territorio, i volontari delle G.A.DIT coadiuveranno il personale della Procura della Repubblica, collaborando con gli uffici della Procura per le attività che saranno esplicate in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dai Magistrati.

Grazie all’impegno dei volontari delle G.A.DIT la Procura della Repubblica potrà avvalersi dell’ausilio di persone motivate e qualificate e di Guardie Particolari Giurate volontarie per il migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali, contribuendo ad un incremento della vigilanza in un territorio che richiede una continua sorveglianza e attenzione.