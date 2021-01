VIDEO / DA LUNEDI LE SCUOLE SUPERIORI TORNANO IN PRESENZA AL 75%, IL 29 GENNAIO E' SCIOPERO NAZIONALE

Tornano in presenza al 75% le scuole superiori in tutta la provincia di Teramo. Da lunedi primo febbraio, dunque, le scuole en treranno 4 giorni su sei in presenza: due in dad. In questo modo di tenterà di tornare il più possibile alla normalità. Intanto il 29 gennaio le Associazioni Sindacali: S.I. COBAS –SindacatoIntercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata.

