VIDEO / A FUOCO IL TRASFORMATORE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE, VILLA MOSCA SENZA LUCE PER OTTO ORE

Blackout a Villa Mosca da stamattina, all'alba, alle 4,30, fino a poco prima le 12 di oggi. Tanti i disagi e nessuna spiegazione da Enel Distribuizione. Tutto sarebbe iniziato per un trasformatore andato in fumo. Il forno è rimasto chiuso così come altre attività commerciali della zona. Il Sindaco ha assunto precarie informazioni. Anche la fibra di Tim ha avuto problemi. Alle 13,50, poi l'Enel ha scaricato un grosso generatore posizionato su via Della Resistenza a conferma del fatto che la situazione non è ancora stata ripristinata e non è in sicurezza.

Disagi anche per studenti e lavoratori in smart working aggravata dall'assenza di connessione internet.

