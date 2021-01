PROVINCIA CHIUSA PER SANIFICAZIONE, CI SONO DUE CASI POSITIVI

In Provincia sono stati accertati due casi di positività anche se non vi è alcuna relazione fra i due episodi. Domani le sedi dell'ente (Via Milli e Via Capuani) rimangono chiuse per la sanificazione e sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza previsti in questi casi.